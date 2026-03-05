La Lanterna di Genova replicata nei paesi dell'emigrazione italiana

In Brasile a Poços de Caldas il 9 marzo sarà inaugurata la prima replica simbolica della Lanterna di Genova per rafforzare il legame culturale, identitario ed economico con le comunità liguri oltreoceano nei principali paesi dell'emigrazione italiana. È la novità prevista dalla missione istituzionale della Regione Liguria in Sud America legata al progetto 'Lanterna, luce dei liguri nel mondo', ispirato al simbolo della città e ultimo riferimento visivo per migliaia di emigranti, non solo liguri, prima della partenza verso le Americhe.



L'obiettivo è realizzare Lanterne simboliche nelle principali comunità liguri del mondo, creando un ponte permanente tra la Liguria e i territori di emigrazione storica. Dopo il Brasile la missione proseguirà in Argentina, a Buenos Aires, in occasione dei 125 anni dell'associazione Carboneros Unidos, dove l'11 marzo presso il Parlamento della città sarà inaugurata una targa celebrativa e verrà effettuato un sopralluogo nell'area individuata per la futura realizzazione della Lanterna. Regione Liguria ha finanziato nel 2026 il progetto editoriale dedicato ai 125 anni di storia dell'associazione. La missione si concluderà in Cile a Santiago e Valparaíso, porto di arrivo di moltissimi emigranti liguri, con autorità locali e le comunità di liguri. A Valparaíso verrà mostrato il luogo dove verrà edificata la terza Lanterna.



"La missione in Sud America - dichiara l'assessore regionale all'Emigrazione Paolo Ripamonti - rappresenta un passaggio fondamentale per consolidare i rapporti con le comunità liguri all'estero e rafforzare un dialogo istituzionale che affonda le proprie radici nella nostra storia. Con il progetto vogliamo dare un segno concreto e riconoscibile dell'identità ligure, ma anche creare nuove opportunità di collaborazione in ambito culturale ed economico. Le comunità liguri oltreoceano sono un patrimonio umano e professionale straordinario: rafforzare queste connessioni significa costruire relazioni stabili e prospettive condivise di sviluppo tra territori legati da una storia comune". La missione vedrà momenti di confronto con delegazioni di Uruguay e Paraguay.

