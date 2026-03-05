Serra Riccò avvia il percorso per la Certificazione della Parità di Genere
di R.S.
L’iniziativa si inserisce nel calendario delle attività del Mese della Donna e intende presentare alla cittadinanza un percorso strutturato
Lunedì 9 marzo 2026 alle ore 17:30, nella Sala Consiliare del Comune di Serra Riccò, si terrà un incontro dedicato all’avvio del percorso per la certificazione della Parità di Genere (UNI/PdR 125:2022), un progetto che rappresenta un concreto impegno istituzionale verso l’uguaglianza, la responsabilità sociale e la valorizzazione delle pari opportunità all’interno della comunità.
Ad aprire l’incontro sarà Angela Negri, Sindaca di Serra Riccò. Interverranno Laura Amoretti, Consigliera per la Parità di Genere della Regione Liguria, Anna Manca, Presidente di Confcooperative Liguria, e Stefano Gagino, Consulente per la Parità di Genere.
L’iniziativa si inserisce nel calendario delle attività del Mese della Donna e intende presentare alla cittadinanza un percorso strutturato fondato su impegno, metodo e responsabilità istituzionale, con l’obiettivo di fare del Comune un esempio concreto di promozione della parità di genere nel settore pubblico.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Conflitto Iran, riunione del Cism ristretto al Mit su sicurezza marittima
05/03/2026
di Carlotta Nicoletti
Benvenuti in Liguria torna mercoledì da Lucinasco con i segreti delle olive e mestieri originali
05/03/2026
di Gilberto Volpara