Serra Riccò avvia il percorso per la Certificazione della Parità di Genere

di R.S.

L’iniziativa si inserisce nel calendario delle attività del Mese della Donna e intende presentare alla cittadinanza un percorso strutturato

Lunedì 9 marzo 2026 alle ore 17:30, nella Sala Consiliare del Comune di Serra Riccò, si terrà un incontro dedicato all’avvio del percorso per la certificazione della Parità di Genere (UNI/PdR 125:2022), un progetto che rappresenta un concreto impegno istituzionale verso l’uguaglianza, la responsabilità sociale e la valorizzazione delle pari opportunità all’interno della comunità.

Ad aprire l’incontro sarà Angela Negri, Sindaca di Serra Riccò. Interverranno Laura Amoretti, Consigliera per la Parità di Genere della Regione Liguria, Anna Manca, Presidente di Confcooperative Liguria, e Stefano Gagino, Consulente per la Parità di Genere.

L’iniziativa si inserisce nel calendario delle attività del Mese della Donna e intende presentare alla cittadinanza un percorso strutturato fondato su impegno, metodo e responsabilità istituzionale, con l’obiettivo di fare del Comune un esempio concreto di promozione della parità di genere nel settore pubblico.

