Adunata degli Alpini a Genova, il vice sindaco Terrile: "Non è vero che siamo in ritardo"
di Gilberto Volpara
L'affermazione in diretta nella trasmissione Scignoria! del giovedì sera di Telenord
C'è stato spazio, anche, per rivolgere uno sguardo all'Adunata Nazionale degli Alpini durante l'ultima puntata di Scignoria! con il duello politico in lingua genovese tra Alessandro Terrile e Alessio Piana.
L'evento delle Penne Nere è in programma dall'8 al 10 maggio nel capoluogo ligure con oltre 300 mila persone attese in città. In queste settimane è in corso l'organizzazione dei vari campi con l'entroterra del genovesato molto attivo nel concedere prati, strutture, palestre. Genova è in ritardo nella macchina della gestione? "Non è così" ha detto Terrile a Telenord.
Il vice sindaco ha proseguito: "Siamo sul pezzo e sarà una manifestazione straordinaria per la Liguria tutta, ovviamente la regia è complessa ma stiamo monitorando ogni aspetto".
