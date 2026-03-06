Il Carnevale di Pontedecimo conquista il Gaslini: carro e animazione nei viali dell'ospedale
di Gilberto Volpara
Organizzazione dei volontari del Ricreatorio d'alta Valpolcevera
I volontari del Carnevale di Pontedecimo - Carrossezzo di Figgieu del Ricreatorio d'alta Valpolcevera - hanno portato colore e vivacità tra i viali dell'ospedale Gaslini di Genova permettendo ai piccoli pazienti di beneficiare di una festa speciale: sotto le finestre dei vari reparti le statue di Zootropolis 2.
"Un evento reso possibile da uno straordinario gioco di squadra di tante persone, dirigenza dell'ospedale, Comune di Genova e non meno della sensibilità mostrata dalla ditta Vernazza Autogru" spiegano i responsabili del gesto che ha portato ore di felicità in più parti dell'ospedale.
