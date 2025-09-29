Virus respiratorio sinciziale, Alberti (Gaslini): "Ecco perché è importante vaccinare i neonati"
di Maurizio Michieli
Mercoledì 1 ottobre scatta in Liguria la campagna di immunizzazione dei neonati dal virus respiratorio sinciziale. Ne abbiamo parlato in studio a Liguria Live, in onda su Telenord e telenord.it, con la dottoressa Marisa Alberti della direzione sanitaria dell'ospedale Giannina Gaslini di Genova e referente del Gaslini diffuso.
Ecco l'intervento integrale.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:bronchiolite alberti
Condividi:
Altre notizie
Bronchiolite, il 1 ottobre parte la campagna di immunizzazione per i neonati
28/09/2025
di Simone Galdi
Banca degli Occhi al Lions Health Village: screening gratuiti della vista nell’ex mercato di corso Sardegna
28/09/2025
di Anna Li Vigni
XV Congresso Nazionale IAED: l’odontoiatria estetica protagonista all’Acquario di Genova
27/09/2025
di Anna Li Vigni
Liguria esempio virtuoso di cure primarie e integrazione sociosanitaria nelle aree interne
26/09/2025
di Redazione