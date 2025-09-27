Virtus Entella sconfitta in Irpinia: Avellino vince 2-0
di steris
Martedì sera al “Comunale” di Chiavari arriva il Bari, in una sfida già carica di peso per la stagione biancoceleste.
La Virtus Entella cade ancora, stavolta al "Partenio" contro un Avellino più concreto e determinato, che si impone con un secco 2-0 nella quinta giornata di Serie B. Per i liguri si tratta della seconda sconfitta consecutiva, un campanello d’allarme in una fase già delicata del campionato.
Il tecnico biancoceleste cambia qualcosa nell’undici iniziale: tra i pali c’è Del Frate, preferito a Colombi, mentre in difesa Moretti prende il posto dello squalificato Tiritiello. A centrocampo Benali esordisce in regia, mentre in attacco Ankeye viene affiancato a Fumagalli.
L’Avellino parte meglio e trova il gol dell’1-0 già al 9’: Cancellotti sfonda sulla destra e serve in mezzo un pallone che Biasci trasforma con una girata al volo di destro, battendo Del Frate. L’Entella prova a reagire ma fatica a creare vere occasioni, mentre i padroni di casa controllano il ritmo del gioco.
Nella ripresa la gara resta aperta fino al 69’, quando un errore in disimpegno di Del Frate spiana la strada al raddoppio irpino: è Kumi ad approfittarne, insaccando a porta sguarnita. Da lì in avanti l’Entella prova a rientrare in partita, ma senza riuscire ad accorciare le distanze.
Con questo risultato i chiavaresi restano fermi a 5 punti in classifica, e dovranno cercare immediatamente riscatto nel prossimo impegno: martedì sera al “Comunale” di Chiavari arriva il Bari, in una sfida già carica di peso per la stagione biancoceleste.
