Virtus Entella: sconfitta di misura con il Parma in amichevole, a Collecchio finisce 1-0

Un gol di Milan Djuric al 68’ decide l’amichevole tra il Parma e la Virtus Entella di mister Chiappella (nella foto), disputata a porte chiuse al Mutti Training Center di Collecchio. Una sfida utile soprattutto per concedere minuti a chi ha giocato meno e per dare un primo assaggio di campo ai nuovi arrivati.

La rete della vittoria è arrivata nella ripresa: un diagonale di Cutrone si stampa sul palo, Djuric è il più rapido a raccogliere la respinta e ribatte in rete con un tap-in di destro. Il primo tempo si era chiuso sullo 0-0, con i crociati schierati da mister Carlos Cuesta in un 3-4-2-1: Corvi in porta, difesa a tre con Balogh, Troilo e Ndiaye; esterni a tutta fascia Begic e Almqvist, mentre in mezzo agivano Sorensen e Ordonez. Sulla trequarti spazio a Cutrone e Oristanio, alle spalle di Benedyczak.

Nella ripresa consueta girandola di cambi, ma confermato il modulo. Non hanno preso parte al match i calciatori convocati dalle nazionali e gli infortunati Frigan e Ondrejka. Delprato, Bernabé e Pellegrino, pur non convocati, hanno svolto una seduta di allenamento a parte.

Tra i più vivaci nel primo tempo proprio Benedyczak, spesso nel vivo del gioco ma impreciso sotto porta. Positivo anche l’esordio del giovane difensore argentino Mariano Troilo, schierato al centro della retroguardia e subito a suo agio nei meccanismi della squadra.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.