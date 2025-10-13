Sampdoria

Virtus Entella - Sampdoria: caccia agli ultimi biglietti, tifosi in coda dalle 5,40 del mattino

di steris

24 sec

Derby 'provinciale' in programma venerdì 17 ottobre alle 20.30 allo stadio Sannazzari di Chiavari

Virtus Entella - Sampdoria: caccia agli ultimi biglietti, tifosi in coda dalle 5,40 del mattino
SettimoLink

Febbre da derby per Virtus Entella-Sampdoria, per la prima volta in gara ufficiale nel quadro del campionato di Serie B, in programma venerdì 17 ottobre alle 20.30 allo stadio Sannazzari di Chiavari. La caccia agli ultimi biglietti è scattata all'alba: il primo appassionato si è messo in fila alle 5.40, segno dell’altissimo interesse che circonda il match.

Nonostante la capienza limitata dell’impianto, la società biancoceleste ha organizzato la vendita in modo da garantire ordine e sicurezza.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: