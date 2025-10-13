Virtus Entella - Sampdoria: caccia agli ultimi biglietti, tifosi in coda dalle 5,40 del mattino
di steris
Derby 'provinciale' in programma venerdì 17 ottobre alle 20.30 allo stadio Sannazzari di Chiavari
Febbre da derby per Virtus Entella-Sampdoria, per la prima volta in gara ufficiale nel quadro del campionato di Serie B, in programma venerdì 17 ottobre alle 20.30 allo stadio Sannazzari di Chiavari. La caccia agli ultimi biglietti è scattata all'alba: il primo appassionato si è messo in fila alle 5.40, segno dell’altissimo interesse che circonda il match.
Nonostante la capienza limitata dell’impianto, la società biancoceleste ha organizzato la vendita in modo da garantire ordine e sicurezza.
