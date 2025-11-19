Virtus Entella presenta la quarta maglia “Portofino”, omaggio al Borgo più famoso del mondo
di Redazione
La Virtus Entella ha svelato la sua nuova quarta maglia da gioco, battezzata “Portofino” e realizzata in collaborazione con il Comune di Portofino e con la firma di Adidas.
La divisa rende omaggio al celebre borgo ligure, unendo “l’anima autentica” del luogo alla sua dimensione elegante e internazionale.
La squadra indosserà il nuovo kit sabato 22 novembre, in occasione della partita casalinga contro il Palermo.
