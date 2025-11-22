Virtus Entella fa tremare il Palermo: a Chiavari finisce 1-1

L’incontro tra Virtus Entella e Palermo è terminato 1-1 (parziale 1-0) nella gara valida per la 13ª giornata del campionato di Serie B. La partita, giocata con buon ritmo da entrambe le squadre, ha visto l’Entella (foto gentilmente concessa da Virtus Entella) portarsi in vantaggio poco prima dell’intervallo: al 44’ del primo tempo, infatti, Tiritiello ha sfruttato al meglio un’azione ben costruita, portando i chiavaresi in vantaggio.

Nella ripresa il Palermo ha reagito con determinazione, trovando il gol del pareggio poco prima del quarto d'ora grazie a Pohjanpalo, bravo a farsi trovare pronto in area e a concretizzare l’occasione. Nonostante ulteriori tentativi da una parte e dall’altra, il risultato è rimasto invariato fino al fischio finale, consegnando a entrambe le squadre un punto.

