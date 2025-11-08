Virtus Entella: 0-0 a Reggio Emilia dopo una gara dominata, al 90' un salvataggio sulla linea nega la vittoria
di R.S.
La squadra di Chiappella ha saputo gestire bene il ritmo, pressare costantemente e creare occasioni
Un punto a Reggio Emilia per la Virtus Entella, che chiude sullo 0-0 alla Reggiana al termine di una gara in cui la squadra chiavarese ha dimostrato grande organizzazione e continuità di gioco.
I granata di casa hanno faticato a rendersi pericolosi, con poche azioni ordinate e molte imprecisioni tecniche. La squadra di Chiappella invece, ha saputo gestire bene il ritmo, pressare costantemente e creare occasioni, dimostrando la qualità della sua spinta offensiva e della tenuta difensiva.
Il massimo del rimpianto al 90’, quando un salvataggio miracoloso di Papetti sulla linea ha negato la gioia del gol della vittoria ai chiavaresi.
