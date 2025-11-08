Virtus Entella: 0-0 a Reggio Emilia dopo una gara dominata, al 90' un salvataggio sulla linea nega la vittoria

Un punto a Reggio Emilia per la Virtus Entella, che chiude sullo 0-0 alla Reggiana al termine di una gara in cui la squadra chiavarese ha dimostrato grande organizzazione e continuità di gioco.

I granata di casa hanno faticato a rendersi pericolosi, con poche azioni ordinate e molte imprecisioni tecniche. La squadra di Chiappella invece, ha saputo gestire bene il ritmo, pressare costantemente e creare occasioni, dimostrando la qualità della sua spinta offensiva e della tenuta difensiva.

Il massimo del rimpianto al 90’, quando un salvataggio miracoloso di Papetti sulla linea ha negato la gioia del gol della vittoria ai chiavaresi.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.