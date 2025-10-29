Attualità

Virtus Bolzaneto a Telenord, un corso gratuito per migliorare l’italiano

di Redazione

Iniziativa rivolta a tutti coloro che vogliono potenziare le proprie competenze linguistiche

SettimoLink

La palestra Virtus Bolzaneto propone un corso gratuito per migliorare la conoscenza della lingua italiana. In studio Simone Galdi intervista Marco Guerra, presidente della palestra, mentre in collegamento con Luca Pandimiglio c'è Ornella Ferrero, vicepresidente, per illustrare le modalità di partecipazione e l’obiettivo dell’iniziativa, rivolta a tutti coloro che vogliono potenziare le proprie competenze linguistiche.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: