Virtus Bolzaneto a Telenord, un corso gratuito per migliorare l’italiano
di Redazione
Iniziativa rivolta a tutti coloro che vogliono potenziare le proprie competenze linguistiche
La palestra Virtus Bolzaneto propone un corso gratuito per migliorare la conoscenza della lingua italiana. In studio Simone Galdi intervista Marco Guerra, presidente della palestra, mentre in collegamento con Luca Pandimiglio c'è Ornella Ferrero, vicepresidente, per illustrare le modalità di partecipazione e l’obiettivo dell’iniziativa, rivolta a tutti coloro che vogliono potenziare le proprie competenze linguistiche.
