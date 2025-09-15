Violenza sugli autobus, autisti sempre più impauriti ma fa più male l'indifferenza: le testimonianze a Telenord

"Ho assistito a più episodi di violenza su autobus, una volta addirittura una persona è stata ferita da un colpo di machete. Ma cio' che più mi ha colpito è l'indifferenza della gente a questi fatti, c'era chi continuava a guardare il cellulare come se nulla fosse"

E' una delle tante testimonianze di chi, ogni giorno, si mette alla guida degli autobus di Genova, per compiere il proprio dovere, ma che sempre più spesso assiste o viene coinvolto in risse, aggressioni verbali e fisiche, fino a spargimenti di sangue. Ovvero, gli autisti.

Dopo i tanti fatti di cronaca raccontati dai quotidiani nelle ultime settimane a bordo di autobus, a Telenord alcuni conducenti hanno voluto parlare della propria esperienza, degli episodi che hanno vissuto sulla propria pelle e sul disagio e la paura che sentono ogni volta che devono presentarsi al lavoro

nel video i tre interventi durante il Liguria Live di Telenord

