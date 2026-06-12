Villa Esperia, inaugurati da Bertolaso i nuovi spazi e strutture di Godiasco Salice Terme

La Casa di Cura Villa Esperia di Godiasco Salice Terme ha inaugurato oggi i nuovi spazi e le nuove dotazioni tecnologiche che segnano un importante avanzamento nella capacità diagnostica e assistenziale della struttura, convenzionata con il servizio sanitario regionale. Alla cerimonia hanno preso parte l’Assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso, il Sindaco di Godiasco Salice Terme, Fabio Riva, e i sindaci dei comuni limitrofi, rappresentanti dell’ATS locale, tra cui Lorella Cecconami, direttore generale ATS Pavia, medici di medicina generale del territorio, oltre ai dipendenti e collaboratori della struttura.





Al centro dell’inaugurazione, tre interventi che segnano un passo avanti nell’offerta sanitaria della struttura e del territorio. Il primo riguarda la diagnostica: la nuova Risonanza Magnetica da 1,5 Tesla consente lo studio dettagliato di encefalo, colonna vertebrale, articolazioni e organi interni senza ricorrere a radiazioni ionizzanti, con un’elevata risoluzione delle immagini che supporta diagnosi più precise e percorsi terapeutici mirati. Con tempi di esecuzione ottimizzati e una configurazione più ampia, la nuova apparecchiatura migliora il comfort del paziente durante l’esame e potenzia significativamente l’offerta diagnostica di Villa Esperia per l’intera area dell’Oltrepò Pavese e dei territori vicini.





Gli altri due interventi ampliano e migliorano l’accoglienza degli spazi di cura: nove nuovi ambulatori estendono una proposta specialistica già articolata su oltre venti specialità, sia in regime privatistico sia attraverso il SSN, mentre il nuovo locale per ambulanze con camera calda ospedaliera — spazio coperto e climatizzato — consente il trasferimento protetto dei pazienti direttamente all’interno della struttura, garantendo condizioni ottimali a chi arriva da altri presidi ospedalieri per intraprendere i percorsi riabilitativi ad alta complessità di Villa Esperia.





L’inaugurazione ha anche segnato l’avanzamento del percorso di sostenibilità energetica della struttura: i nuovi parcheggi fotovoltaici portano al 30% la quota del fabbisogno elettrico coperta da autoproduzione, con l’obiettivo dichiarato di raggiungere la piena autosufficienza energetica.





«L’inaugurazione della nuova risonanza magnetica e dei nuovi ambulatori di Villa Esperia – ha dichiarato Guido Bertolaso Assessore al Welfare di Regione Lombardia – rappresenta un ulteriore passo avanti nell’offerta sanitaria del territorio. Ho trovato una struttura moderna, dotata di tecnologie all’avanguardia e di professionisti motivati, capace di dare risposte concrete ai bisogni dei pazienti, anche nei settori più complessi della riabilitazione e dei disturbi dell’alimentazione. Questa è la dimostrazione di come l’eccellenza della sanità lombarda nasca dalla qualità delle persone, delle competenze e degli investimenti e si realizzi anche nella sinergia tra pubblico e privato.»





Giuseppe Croce Bermondi, amministratore delegato, Casa di Cura Villa Esperia: «Quelli che inauguriamo oggi sono spazi e strumenti che il territorio aspettava, e che abbiamo voluto realizzare con la stessa logica che guida Villa Esperia da oltre settant’anni: costruire un’offerta sanitaria di qualità, radicata nel territorio, capace di integrarsi con il servizio pubblico e attenta al rapporto con il paziente. Abbiamo scelto di investire in diagnostica avanzata, in nuovi ambulatori e in sicurezza — la camera calda per le ambulanze è un presidio concreto — perché crediamo che la sanità privata accreditata possa e debba rispondere ai bisogni territoriali con serietà e continuità di cura. Guardiamo al futuro con l’ambizione di ampliare ancora i nostri spazi e la nostra offerta rispondendo ai bisogni dei cittadini, nella convinzione che ogni passo in avanti debba essere sostenuto da competenze, organizzazione e dalla collaborazione con le istituzioni».





Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.