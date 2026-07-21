Neurologia, il professor Striano eletto Foreign Member della Polish Academy of Sciences

Pasquale Striano, docente UniGe di Pediatria e direttore della U.O.C. Neurologia pediatrica e malattie muscolari dell'IRCCS Istituto Giannina Gaslini, è stato eletto Foreign Member della Polish Academy of Sciences (PAN – Polska Akademia Nauk), la massima istituzione scientifica della Polonia e una delle più autorevoli accademie nazionali europee.





L'elezione, deliberata dall'Assemblea Generale della PAN il 25 giugno 2026, rappresenta uno dei più prestigiosi riconoscimenti conferiti dall'Accademia a studiose e studiosi stranieri che si siano distinti per l'eccellenza della ricerca e per il contributo alla cooperazione scientifica internazionale.





Nella comunicazione ufficiale, il presidente della Polish Academy of Sciences, Marek Konarzewski, sottolinea che il riconoscimento è stato attribuito in considerazione degli "outstanding scientific achievements" di Pasquale Striano e del suo "significant contribution to the advancement of science and international scientific cooperation".

Fondata nel 1952, la Polish Academy of Sciences coordina una rete di oltre sessanta istituti di ricerca e annovera tra i propri Foreign Members scienziate e scienziati di riconosciuto prestigio internazionale, tra cui diversi Premi Nobel.

«Accolgo questo riconoscimento con grande gratitudine. Lo considero soprattutto un riconoscimento del lavoro svolto negli anni insieme ai colleghi dell'Università di Genova, dell'IRCCS Istituto Giannina Gaslini e ai numerosi collaboratori italiani e internazionali con cui condividiamo l'obiettivo di migliorare la diagnosi, la cura e la qualità di vita dei bambini affetti da malattie neurologiche rare».

La cerimonia di conferimento del diploma di Foreign Member è prevista nel dicembre 2026 presso la sede della Polish Academy of Sciences a Varsavia.

Breve bio

Pasquale Striano è professore ordinario di Pediatria presso l'Università di Genova e direttore della U.O.C. Neurologia Pediatrica e Malattie Muscolari dell'IRCCS Istituto Giannina Gaslini.

Neurologo pediatra ed epilettologo, è riconosciuto a livello internazionale per i suoi studi sulle epilessie genetiche, le encefalopatie dello sviluppo ed epilettiche, le malattie neuromuscolari e le malattie neurologiche rare. La sua attività di ricerca ha contribuito alla caratterizzazione di nuove malattie genetiche, all'identificazione di biomarcatori e allo sviluppo di strategie di medicina di precisione in neurologia pediatrica.

Coordina numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali ed è autore di oltre 900 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali peer-reviewed. Figura tra i ricercatori italiani più citati nel campo delle neuroscienze pediatriche.

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