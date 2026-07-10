Un mercato a cielo aperto all'ospedale Gaslini di Genova: un patto fra medici e agricoltori

Grande partecipazione all'iniziativa nazionale promossa da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aletheia. Al centro il valore della prevenzione, dell'educazione alimentare e delle filiere agricole italiane.

Una mattinata dedicata alla salute, all'educazione alimentare e alla solidarietà ha animato oggi l'Istituto Giannina Gaslini, tra i 70 ospedali italiani protagonisti di "Campagna Amica per la Salute", il primo progetto nazionale che porta il mercato degli agricoltori e il cibo locale all'interno delle strutture ospedaliere.

Nella piazza d'ingresso dell'Istituto, il Mercato di Campagna Amica ha accolto cittadini, famiglie, operatori sanitari e visitatori, offrendo la possibilità di conoscere e acquistare direttamente dalle aziende agricole liguri prodotti freschi, stagionali e di filiera corta. Un'occasione concreta per ribadire che la prevenzione passa anche dalle scelte quotidiane e che un'alimentazione sana rappresenta uno dei più importanti strumenti di tutela della salute.

La giornata è stata arricchita dal momento istituzionale che ha visto la partecipazione della Direzione dell'Istituto Gaslini, delle autorità e dei rappresentanti di Coldiretti Liguria, oltre ai laboratori dedicati ai piccoli pazienti, che attraverso il gioco hanno scoperto il valore della natura, della biodiversità e delle tradizioni del territorio. Per tutta la mattinata è stata inoltre promossa una raccolta fondi, realizzata in collaborazione con Fondazione Gaslininsieme ETS, a sostegno delle famiglie che affrontano un percorso di cura presso l'ospedale.

"Questa giornata si inserisce nel percorso di umanizzazione e qualità delle cure che il Gaslini persegue da sempre, un modello che rende la famiglia protagonista della cura e valorizza il contatto con la natura, dagli spazi verdi alla spiaggia dedicata ai piccoli degenti. In questo solco si colloca il rapporto con Coldiretti Liguria, oggi rinnovato nella convinzione che curare un bambino significhi occuparsi anche di prevenzione ed educazione alimentare, perché la salute dell'adulto si decide fin dalla culla: i laboratori dedicati ai piccoli pazienti ne sono la testimonianza più autentica. Il Nuovo Gaslini, che stiamo costruendo, rappresenta il compimento di questa visione: un progetto che integra pienamente sostenibilità ambientale e qualità delle cure, consolidando un modello in cui il rapporto tra natura e salute non è più un valore aggiunto, ma un asset strategico dell'identità dell'Istituto. Ringrazio di cuore Coldiretti per tutta l'attenzione riservata a famiglie e operatori, che potranno conoscere le eccellenze agricole del territorio nel parco dell'ospedale, e per la donazione di una camelia, destinata ad abbellire i nostri spazi verdi: un piccolo gesto di vicinanza per chi ogni giorno si dedica alla cura dei nostri bambini" dichiara Renato Botti, Direttore Generale dell'Istituto Giannina Gaslini.

“Oggi abbiamo dimostrato che agricoltura e sanità possono parlare la stessa lingua: quella della prevenzione. Portare gli agricoltori all'interno di un ospedale significa avvicinare le persone a un'alimentazione consapevole, valorizzare le produzioni del territorio e ricordare che la salute si costruisce anche attraverso ciò che scegliamo ogni giorno di mettere nel piatto. Ci auguriamo che questa giornata rappresenti l'inizio di un percorso condiviso e duraturo, capace di coinvolgere sempre più cittadini, famiglie e istituzioni”, dichiarano Gianluca Boeri, Presidente di Coldiretti Liguria, e Bruno Rivarossa, Delegato Confederale.

«Oggi la scienza ci dice che il vero nemico da combattere è la meta-infiammazione, un’infiammazione cronica di basso grado alimentata da stili di vita errati, che agisce come un "killer silenzioso" preparando il terreno a infarti, diabete e tumori. Gli alimenti industriali ultra-processati accendono questo fuoco invisibile; al contrario, il cibo fresco, i legumi e i cereali rigorosamente integrali nutrono il nostro microbiota intestinale, spingendolo a produrre molecole protettive e anti-infiammatorie” chiara Paolo Gandullia, Direttore della UOC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva e Responsabile del Centro Regionale di Riferimento per la Nutrizione Artificiale dell’Istituto Gaslini.

l modello di riferimento resta la Dieta Mediterranea, declinata però con una forte attenzione alla qualità e al territorio: «Consumare prodotti a chilometro zero e filiera corta non è una moda nostalgica, ma una necessità biochimica: solo la prossimità garantisce il massimo picco di vitamine e antiossidanti. Alimenti come l’olio extravergine d’oliva, posto alla base della piramide alimentare dalla SINU, vanno considerati veri e propri "nutraceutici", cioè farmaci naturali in grado di proteggere il cuore e ripulire le arterie».

L'impegno del Gaslini si inserisce perfettamente nella moderna visione globale One Health: «Scegliere una dieta prevalentemente vegetale, fresca e locale significa fare del bene a noi stessi e, contemporaneamente, ridurre l’impronta ambientale sul pianeta. Curando i nostri bambini oggi, curiamo e proteggiamo la Terra di domani», conclude il dottor Gandullia.

Concludono Boeri e Rivarossa: “Se un mercato contadino entra in un ospedale significa che abbiamo capito una cosa importante: la salute si cura, ma prima ancora si coltiva.” È questo il messaggio che Coldiretti Liguria e l'Istituto Giannina Gaslini affidano a questa giornata, che rappresenta il primo passo di una collaborazione stabile tra il mondo agricolo e quello sanitario. Perché promuovere un'alimentazione sana, valorizzare le produzioni locali e investire nella prevenzione significa costruire, insieme, il benessere delle generazioni presenti e future.

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