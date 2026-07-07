Gaslini: arriva 'Campagna amica per la salute', il primo mercato degli agricoltori negli ospedali italiani

Il cibo come primo strumento di prevenzione arriva all’Istituto Giannina Gaslini di Genova con “Campagna Amica per la Salute”, il progetto nazionale promosso da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aletheia che porta per la prima volta i mercati degli agricoltori all’interno degli ospedali italiani.

Venerdì 10 luglio, dalle 8 alle 13, la piazza d’ingresso del Gaslini ospiterà il Mercato di Campagna Amica, con produttori agricoli di Coldiretti Liguria pronti a offrire prodotti freschi, stagionali e del territorio a dipendenti, pazienti, famiglie e visitatori.

L’iniziativa, che coinvolge contemporaneamente 70 ospedali italiani, punta a rafforzare il legame tra alimentazione corretta e salute, promuovendo la prevenzione delle principali patologie croniche attraverso scelte alimentari consapevoli e ispirate ai principi della Dieta Mediterranea.

Durante la mattinata saranno organizzati anche laboratori dedicati ai piccoli pazienti, tra cui “Le bombe di semi”, dedicato alla natura e alla biodiversità, e “I nodi del mare”, un’attività legata al territorio ligure e alle sue tradizioni. Prevista inoltre una raccolta fondi in collaborazione con Fondazione Gaslininsieme ETS, destinata ai progetti di accoglienza e sostegno per le famiglie dei bambini ricoverati.

L’appuntamento sarà anche un momento di confronto tra mondo agricolo e sanitario sul ruolo dell’educazione alimentare nella prevenzione. «La salute si difende anche attraverso le scelte quotidiane, a partire da ciò che mettiamo nel piatto», sottolinea il presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri.

Per il direttore generale del Gaslini Renato Botti, l’iniziativa si inserisce nel percorso di attenzione al benessere complessivo dei bambini e delle loro famiglie, integrando cura, ambiente, educazione e prevenzione.

Il progetto nasce dalla crescente attenzione scientifica al rapporto tra alimentazione e malattie croniche, con l’obiettivo di diffondere fin dall’infanzia abitudini alimentari sane e sostenibili, valorizzando i prodotti locali e il ruolo della prevenzione nella tutela della salute pubblica.

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