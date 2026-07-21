Liste d'attesa, Liguria prima in Italia per miglioramento: +19,7% nelle prime visite e oltre l'85% degli esami nei tempi previsti

La Liguria è la Regione che registra il miglior recupero d'Italia nella riduzione delle liste d'attesa per le prime visite specialistiche. È quanto emerge dal primo Bollettino nazionale realizzato da Agenas sull'andamento delle liste di attesa, che fotografa i risultati del primo semestre 2026 e certifica un deciso passo avanti della sanità ligure.

Secondo il rapporto, la Liguria ha fatto segnare un incremento del 19,7% rispetto allo stesso periodo del 2025 nella capacità di garantire le prime visite entro i tempi previsti, il dato più alto a livello nazionale. Un risultato che porta oggi all'82,9% la quota di prime visite erogate nei tempi di garanzia, collocando la regione tra quelle con le migliori performance del Paese.

Positivi anche i dati relativi agli esami diagnostici. In Liguria l'85,8% delle prestazioni viene effettuato entro i tempi previsti, una percentuale che inserisce la regione tra le realtà più efficienti d'Italia e ben al di sopra della media nazionale.

Il risultato ligure si inserisce in un quadro di miglioramento complessivo del Servizio sanitario nazionale. Agenas evidenzia infatti che nei primi sei mesi del 2026 sono state erogate 1,6 milioni di visite ed esami in più nei tempi di garanzia rispetto allo stesso periodo del 2025. Le prestazioni complessive sono passate da 13,3 milioni a 14,9 milioni, mentre cresce anche la capacità di rispettare le priorità cliniche: le visite urgenti effettuate entro tre giorni salgono dal 77,7% all'81%, quelle con priorità breve entro dieci giorni passano dal 77,3% all'80,2%. Migliorano anche gli esami diagnostici urgenti e quelli in classe B, oltre alle prestazioni che tradizionalmente registravano le maggiori criticità, come colonscopie, gastroscopie, mammografie ed ecografie della mammella.

Nel confronto tra le Regioni, la Liguria si distingue nettamente per il recupero delle prime visite, davanti a tutte le altre amministrazioni italiane. Solo la Lombardia registra un incremento rilevante (+9,5%), ma con una crescita inferiore rispetto a quella ligure. Sul fronte della diagnostica, la Liguria si conferma inoltre tra le migliori regioni italiane con l'85,8% di prestazioni nei tempi di garanzia, preceduta soltanto da alcune realtà che già partivano da livelli particolarmente elevati.

Il direttore generale di Agenas, Angelo Tanese, sottolinea che il monitoraggio nazionale evidenzia "un trend positivo" e afferma che il sistema sanitario "sta iniziando a governare le liste d'attesa con i dati, la conoscenza e il dialogo con le Regioni". Pur riconoscendo che permangono criticità e che resta ancora molto lavoro da fare, Tanese evidenzia come i risultati dimostrino l'efficacia degli strumenti di monitoraggio introdotti e della collaborazione tra Governo, Agenas e amministrazioni regionali.

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