Fusion Ai Labs e Alkemy Group insieme per il Gaslini nella serata "La cura inizia da una scelta"

GENOVA – È in programma venerdì 24 luglio a Villa Quartara alle ore 18.00 "La cura inizia da una scelta", serata promossa da Fusion AI Labs in collaborazione con Alkemy Group e Gaslininsieme ETS dedicata all'Istituto Giannina Gaslini e alla sua missione quotidiana a favore dei bambini e delle loro famiglie. L'iniziativa nasce nel solco del protocollo d'intesa siglato lo scorso aprile tra Fusion AI Labs e l'Istituto Gaslini, che ha avviato una collaborazione triennale per l'applicazione dell'intelligenza artificiale all'ottimizzazione dei processi organizzativi e clinici dell'ospedale, con l'obiettivo di restituire tempo alla cura e alla relazione tra medico e paziente.

L'obiettivo di fondo è restituire tempo alla cura: strumenti come la trascrizione automatica dei referti possono liberare i medici da attività amministrative, mentre le malattie rare, che riguardano circa l'80% dei pazienti pediatrici, rappresentano uno degli ambiti in cui l'IA può accelerare i tempi di diagnosi. Il Gaslini punta così a diventare tra i primi IRCCS pediatrici in Italia dotati di un team interamente dedicato all'adozione dell'intelligenza artificiale in ambito pediatrico.

Ad aprire la serata sarà Renato Botti, Direttore Generale dell'Istituto Giannina Gaslini, che racconterà l’evoluzione della costruzione del Padiglione Zero, all’interno del progetto del Nuovo Gaslini, che sta crescendo, piano dopo piano, al centro del policlinico genovese, senza che nessuna attività sanitaria sia stata interrotta, e il ruolo che l'intelligenza artificiale può avere nella sanità del futuro. Seguirà l'intervento di Duccio Vitali, CEO di Alkemy Group, che racconterà come l'intelligenza artificiale stia trasformando la creatività professionale, da strumento amatoriale a elemento centrale dell'industria dei contenuti. Chiuderà gli interventi Andrea Pescino, CEO di Fusion AI Labs, che illustrerà lo stato dell'arte dell'intelligenza artificiale e la sua evoluzione in collaborazione con l'essere umano.

"Abbiamo organizzato una serata estiva nella meravigliosa cornice di Villa Quartara, che ospita la nostra sede e quella di Gaslini Academy, per parlare di intelligenza artificiale in modo diverso, invitando a una riflessione sul rapporto tra intelligenza artificiale ed essere umano. Mostreremo come sia possibile una collaborazione capace di amplificare sensibilità, visione e capacità di generare valore. Sarà una vera e propria sorpresa per i presenti, che speriamo di sensibilizzare anche nel sostegno del nuovo ospedale" dichiara Andrea Pescino, CEO di Fusion AI Labs.

"Con Fusion AI Labs abbiamo avviato un percorso concreto: non un progetto pilota isolato, ma una collaborazione triennale pensata per applicare l'intelligenza artificiale ai processi organizzativi e clinici del Gaslini, restituendo ai nostri medici il tempo che oggi la burocrazia sottrae alla relazione con il bambino e la sua famiglia. Una serata come questa, che unisce tecnologia, creatività e raccolta fondi per il Nuovo Gaslini, racconta bene la direzione che abbiamo scelto: l'innovazione ha senso solo se resta uno strumento al servizio delle persone, mai il contrario", sottolinea Renato Botti, Direttore Generale dell'Istituto Giannina Gaslini.

“Desidero esprimere la mia gratitudine a Fusion AI Labs e a tutte le persone che sceglieranno di rendersi parte attiva sostenendo l’Istituto Giannina Gaslini tramite Gaslininsieme. Iniziative come questa testimoniano il valore delle sinergie tra realtà diverse, che mettono a fattor comune competenze, energie e generosità per dare vita a un progetto condiviso di grande valore sociale” commenta Anna Zanuttini, Segretario Generale della Fondazione Gaslininsieme ETS.

In anteprima il cortometraggio "Full AI. Human made."

Il momento centrale della serata sarà la proiezione in anteprima di un'opera audiovisiva realizzata interamente con strumenti di intelligenza artificiale, frutto della collaborazione tra Fusion AI Labs e Alkemy+, la divisione di Alkemy Group dedicata a creatività, design, media e commerce. Il cortometraggio, dal taglio cinematografico, è ambientato in un piccolo borgo della costa ligure e racconta la storia di Ettore, un anziano pescatore alle prese con il mare, il tempo e lo sguardo della propria comunità: non una vicenda di rivincita, ma un percorso di riconciliazione con gli altri, con il mare e con se stesso, costruito attraverso fasi, asset, prompt, modelli, frame, animazioni e suoni generati dall'intelligenza artificiale. Durante la proiezione, un quartetto d'archi accompagnerà dal vivo la colonna sonora composta dall'AI, in un dialogo tra tecnologia e performance umana.

"Abbiamo scelto di partecipare a questa iniziativa perché rappresenta il modo in cui intendiamo l'innovazione: non come un fine, ma come uno strumento per generare valore concreto per le persone e per la società. È questo il significato del nostro purpose, We create value with values. L'intelligenza artificiale apre possibilità straordinarie, ma il suo impatto dipende sempre dalle scelte, dalla creatività e dalla responsabilità di chi la utilizza. Questo cortometraggio ne è la dimostrazione: è un film full AI, ma non fatto dall'AI. La regia, il metodo e la sensibilità del nostro team creativo hanno trasformato la tecnologia in un racconto capace di emozionare e di sostenere una causa importante come quella del Gaslini", ha dichiarato Duccio Vitali, CEO di Alkemy Group.

La serata offre l'occasione di incontrarsi in un contesto informale e conviviale in cui sarà possibile effettuare una donazione a Gaslininsieme ETS a sostegno dell'Istituto Giannina Gaslini, punto di riferimento nazionale nella cura pediatrica.





Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.