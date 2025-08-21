Vieira carica il Genoa: “Pronti per il Lecce, ma sarà un match duro. Colombo o Vitinha? In attacco abbiamo soluzioni”

Riparte il campionato e Vieira è fiducioso per la prima contro il Lecce senza Krstovic: “Siamo pronti e credo che abbiamo fatto un buon lavoro. Siamo secondo me sulla buona squadra, ma possiamo ancora migliorare. Il Lecce ha ceduto un giocatore importante per loro, ma io non abbasso la guardia. Di Francesco è un bravo allenatore e il Lecce merita attenzione perché sono fisici e giocano con l’idea di attaccare”.

Vieira poi fa pretattica sulla scelta della prima punta: “Carboni, Vitinha o Venturino o altri. Diciamo che abbiamo tante soluzioni in avanti”.

Vieira poi punta sul tifo del Ferraris: “Ci sarà lo stadio pieno e per noi è una bella spinta. Vogliamo fare bene. Ma sappiamo che l’intero campionato sarà difficile”.

