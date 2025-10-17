Vieira carica il Genoa: “Col Parma serve una svolta. I tifosi saranno la nostra forza”

Il Genoa è ancora a caccia della prima vittoria in campionato, e il prossimo impegno contro il Parma diventa una tappa cruciale. Alla vigilia del match, il tecnico Patrick Vieira mostra determinazione ma anche realismo: “Sappiamo che dobbiamo crescere e che abbiamo bisogno dei tre punti. Sarà una partita importante contro una squadra di qualità, e servirà essere pronti sia fisicamente che mentalmente”.

Il tecnico rossoblù, nonostante le difficoltà, si dice fiducioso nel gruppo e sottolinea il contributo dei giocatori rientrati dagli impegni con le nazionali: “Malinovskyi, Ellertson, Ekhator e altri hanno fatto ottime prestazioni. Per noi è un segnale positivo”.

Vieira dovrà fare a meno di Messias e Stanciu, entrambi indisponibili, ma conta sul possibile recupero di Cornet. Parlando degli avversari, l’allenatore del Grifone riconosce la solidità della squadra emiliana: “Il Parma ha qualità e verrà qui per vincere. Ma noi giochiamo in casa e potremo contare sull’energia dei nostri tifosi. Il resto lo dobbiamo fare noi”.

Infine, un passaggio sulla classifica, con il Genoa fermo a due punti: “È normale essere frustrati, ma vedo una squadra forte, compatta, e sulla strada giusta. Serve solo trovare la scintilla giusta per sbloccarci”.

