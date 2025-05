Vieira a Sky Sport: "Il Genoa è passione e ambizione, oggi sono un allenatore migliore"

Lunga intervista al tecnico del Genoa Patrick Vieira da parte dei giornalisti inglesi di Sky Sport, in cui l'allenatore rossoblù parla delle motivazioni che lo hanno portato a ottobre ad accettare la panchina del Grifone: "E' il club più antico d'Italia, qui ci sono una reale passione e una forte ambizione di giocare in Europa nel prossimo futuro. Oggi sono un allenatore migliore di quanto non lo fossi ieri e domani lo sarà rispetto a quanto non lo sia oggi. Continuerò a lavorare e mettermi alla prova, riflettendo su cosa posso migliorare. Vedremo quanto lontano potrà andare"

Compito assegnato a Vieira quello di salvare il Genoa, ad inizio stagione ultimo in classifica. Obiettivo che è stato raggiunto in anticipo: "Ho fortemente creduto che avrei avuto le capacità e la qualità per fare rimanere questo club in Serie A. C’è una forza intorno a questo club: certamente una grande parte della mia decisione sono stati la tifoseria del Genoa e l’atmosfera del Ferraris. Quando ho analizzato la situazione e visto il potenziale del club, ho pensato che ci fosse per me tutto quello che serviva per fare un buon lavoro” - ha detto il tecnico francese

Il punto - Nel frattempo oggi la squadra è tornata ad allenarsi in vista della prossima trasferta contro il Napoli. Vieira recupera dall'infermeria Onana, Ekuban e Cuenca, non ci sarà invece Thorsby per squalifica. Inferociti i tifosi rossoblù a cui è stata vietata la trasferta in Campania, così come per l'ultima partita del campionato quando il Genoa giocherà a Bologna

