Vialli tre anni dopo: al Ferraris la mostra e le testimonianze che lo ricordano

È stata inaugurata allo stadio Luigi Ferraris la mostra “Gianluca Vialli – Un uomo, un campione”, un’esposizione emozionante e ricca di significato dedicata a una delle figure più amate della storia del calcio italiano. L’iniziativa è organizzata dal Museo Sampdoria e rappresenta un omaggio sentito al grande attaccante e capitano blucerchiato, scomparso tre anni fa.

La mostra, aperta oggi e domani a ingresso libero, offre ai visitatori la possibilità di ripercorrere la carriera e la vita di Gianluca Vialli attraverso maglie storiche, cimeli originali, fotografie e ricordi personali che raccontano non solo il campione in campo, ma anche l’uomo fuori dal rettangolo di gioco. Un percorso che unisce sport, passione e valori, e che restituisce il ritratto di un protagonista capace di lasciare un segno profondo nel cuore dei tifosi.

Allestita all’interno dello stadio Ferraris, luogo simbolo delle sue imprese con la Sampdoria, l’esposizione richiama appassionati, famiglie e semplici curiosi, offrendo un’occasione unica per rendere omaggio a un campione indimenticabile. Un tributo che celebra il talento, il carisma e l’eredità umana e sportiva di Gianluca Vialli, ancora oggi esempio per le nuove generazioni.

