Vialli oggi avrebbe compiuto 61 anni, Mancini lo ricorda con l'abbraccio di Wembley e una frase di Aristotele

Gianluca Vialli era nato a Cremona il 9 luglio 1964, quattro mesi e mezzo prima del futuro 'gemello' Roberto Mancini, venuto al mondo a Jesi il 27 novembre per quella 'leva calcistica della classe 1964' che nella Sampdoria dello Scudetto avrebbe annoverato anche Marco Branca. Vialli e Mancini hanno giocato insieme nella Sampdoria dal 1984 al 1992 e si sono ritrovati in Nazionale per l'esaltante avventura dell'Europeo 2021, con quella vittoria in finale a Wembley che chiudeva idealmente un cerchio aperto quasi un trentennio prima, sempre a Londra ma nello stadio nella configurazione antica, nella finale di Coppa Campioni perduta con il Barcellona a 7' dai calci di rigore.

Vialli e Mancini, incontratisi 41 anni fa alla Sampdoria, sono rimasti amici per tutta la vita in comune e si sono anche divertiti parecchio (nella foto a destra, le famose 'boccacce' dell'estate 1988 in risposta a chi li aveva dati tutti per ceduti, insieme con Vierchowod e Mannini, alla Juventus). Così oggi il Mancio, che dal 5 gennaio di tre anni fa data della morte del 'gemello' al Marsden Hospital di Londra si è fatto custode della memoria comune anche in chiave sampdoriana, nel giorno di quello che sarebbe stato il 61° compleanno del numero 9 delle più belle vittorie doriane, ricorda Gianluca con un messaggio affettuoso su Instagram, corredato da una citazione di Aristotele: "Ciao Luca, tanti auguri di buon compleanno. Ti voglio bene. L'amicizia è una sola anima che abita in due corpi, un cuore che batte in due anime".





