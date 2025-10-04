Viaggio nel tempo tra le vie della moda genovese: come vestirsi bene senza cifre da capogiro?

Vestirsi bene è direttamente proporzionale alle proprie disponibilità finanziarie e per avere un bell’outfit è necessario un portafoglio a fisarmonica?

Sono domande gettonate nelle settimane dello shopping autunnale, anche nelle vie del commercio genovese ripensando ai decenni in cui in quelle strade passava il tram (vedi foto). Tanto è cambiato, non l'eleganza della zona. Il quesito resta uno: per essere al passo con la moda bisogna indebitarsi?

‘’Per vestirsi bene è fondamentale avere buon gusto, non serve spendere tanto’’ afferma

Ilaria, addetta presso la boutique ‘’Andrea Morando’’ con sede principale in via XXV Aprile.

Sostiene che con pochi capi d’abbigliamento si possono creare moltissimi outfit molto eleganti e raffinati.

La missione è una: intercettare un capo che possa andare bene sempre su tutto, per iniziare a dare vita al progetto ‘’creazione armadio chic senza spendere un capitale’’.

L'elemento per antonomasia, che risponde a questa esigenza, è legato a doppio filo con il capoluogo ligure: "Jeans, sta bene su tutto e si può usare dodici mesi all'anno. Da non sottovalutare anche il pantalone elegante’’.

La ricerca del jeans al minor prezzo guida a Valentina, proprietaria della vetrina ‘’Defilè’’ in via XXV Aprile: "Il Jeans-pantalone è fondamentale che sia di una buona qualità perché si usa molto, ma anche perchè si nota parecchio. Inutile risparmiare troppo per questo acquisto".

Ecco, allora, la soluzione perfetta: Jeans Levi’s. "Pratici, qualitativi, fanno fare bella figura e se ne trovano anche a 60 euro". Sul pantalone elegante, la spedizione dello shopping genovese fa intuire sia impresa più semplice: da Zara, Pull and Bear e Zalando buona qualità sotto i 30 euro.

Va, poi, trovato il capo da mettere sopra ai Jeans-pantaloni. Ancora Valentina: "La camicia bianca è un evergreen, se ne trovano di tutti i tipi, tessuti e prezzi, è sempre. Bellissima, fa fare un figurone’’.

In effetti, sopra a un jeans, con un cardigan e una sneaker è più casual, mentre con un pantalone elegante, una gonna e un tacco fa subito elegante e raffinato.

Ilaria, peraltro, invita i suoi clienti a non etichettarsi in un solo stile, ma a scegliere ogni giorno quello che li rappresenta di più: "Moda è mandare un messaggio che può vincere anche le insicurezze".

Cosa potrei aggiungere al mio armadio? La risposta: "Il blazer, nello specifico a doppiopetto su Jeans o T-shirt bianca, caratterizza il look in maniera decisiva’’. Sono le regole dello shopping intelligente.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.