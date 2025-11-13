Viabilità a Nervi, questione ZTL: residenti divisi tra favorevoli e contrari
di Luca Pandimiglio
Il confronto resta aperto: l’obiettivo è trovare un equilibrio tra sostenibilità, mobilità e vitalità commerciale
A Nervi si accende il dibattito sulla nuova Zona a Traffico Limitato (ZTL). Luca Pandimiglio raccoglie le voci di residenti e commercianti che si mostrano spaccati tra chi la considera una misura necessaria per ridurre il traffico e migliorare la vivibilità del quartiere, e chi invece teme disagi e penalizzazioni economiche per le attività locali.
Il confronto resta aperto: l’obiettivo è trovare un equilibrio tra sostenibilità, mobilità e vitalità commerciale, in un quartiere che da sempre unisce vocazione turistica e vita di comunità.
