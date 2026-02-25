Via Sampierdarena, tornano gli stalli per la sosta auto: la nuova regolamentazione

Con la conclusione dei lavori finanziati dal PNRR per il recupero e la riqualificazione dei percorsi pedonali di via Sampierdarena, una delle principali vie del quartiere, la sosta delle auto tornerà disponibile. L’intervento, che ha interessato marciapiedi, attraversamenti pedonali e segnaletica, segna una tappa importante nella riqualificazione urbana e nella promozione della mobilità sostenibile, pur mantenendo attenzione alle esigenze dei veicoli privati.

La nuova regolamentazione entrerà in vigore una volta completata la tracciatura della corsia riservata agli autobus, la quale resterà accessibile per il parcheggio nelle ore notturne. Più nello specifico, sarà possibile attraversare la linea gialla per entrare e uscire dagli stalli, spostandosi tra la corsia riservata ai veicoli privati e gli spazi di sosta senza interferire con il flusso del trasporto pubblico.

La decisione, adottata in maniera congiunta dal Comune di Genova e dal Municipio II Centro Ovest, è il risultato di approfonditi studi e confronti con gli uffici della Mobilità e della Regolazione. Questi hanno elaborato la configurazione definitiva rispettando le esigenze del Trasporto Pubblico Locale, garantendo la sicurezza dei pedoni e migliorando la fruibilità della strada per tutti gli utenti.

Secondo Emilio Robotti, assessore alla Mobilità del Comune di Genova, l’intervento rappresenta un equilibrio tra le richieste dei cittadini e le necessità del trasporto pubblico: "Questa scelta risponde alle richieste della cittadinanza emerse nei numerosi momenti di confronto. Lavoriamo per trovare soluzioni che facilitino l’uso del veicolo privato, pur dando al trasporto pubblico la centralità necessaria per promuovere la mobilità sostenibile".

Anche Michele Colnaghi, presidente del Municipio II Centro Ovest, sottolinea l’importanza del provvedimento: "La disponibilità di aree per la sosta a Sampierdarena è diventata una priorità. Ringrazio il Comune di Genova per il dialogo costruttivo e per l’attenzione mostrata al nostro territorio, che consente di affrontare le criticità in maniera condivisa".

L’intervento rientra in un più ampio progetto di valorizzazione urbana che mira a rendere le vie del centro più sicure e accessibili. La riapertura degli stalli di sosta, insieme alla gestione intelligente della corsia riservata ai bus, rappresenta un tentativo concreto di conciliare la mobilità privata con quella collettiva, riducendo i conflitti e migliorando la qualità della vita nel quartiere.

In prospettiva, l’amministrazione comunale intende replicare iniziative simili in altre zone della città, cercando di mantenere un equilibrio tra innovazione infrastrutturale, tutela dell’ambiente urbano e soddisfazione delle esigenze dei cittadini.

