Società civile no al referendum: "Ateneo genovese nega accesso per evento a Sinistra Universitaria". Il rettore: "Ci imponiamo atteggiamento ne

Il Comitato Società civile per il no al referendum costituzionale composto da Cgil Genova, Anpi, Arci, Udu,

Tavolo no Autonomia Differenziata, Auser, Libera, Rete studenti medi, Udi, Giuristi democratici, Legambiente Liguria, Acli Liguria, Coordinamento Democrazia Costituzionale, Associazione Libertà e Giustizia, Comitato per lo Stato di diritto Genova ha appreso con stupore la notizia che l'ateneo genovese ha negato l'accesso ai propri locali agli studenti della Sinistra universitaria Udu per lo svolgimento di un evento per promuovere le ragioni del no al referendum del 22 e 23 marzo. L'evento si sarebbe dovuto svolgere in data 2 marzo in via Balbi alla presenza, tra gli altri, dell’ex ministro Andrea Orlando, ma agli studenti è stata negata la sala adducendo a motivazioni strumentali.

Il Comitato Società civile per il no al referendum esprime solidarietà all'Unione degli studenti universitari e incita l'Università di Genova a tornare sui propri passi concedendo i locali per lo svolgimento dell'evento. Diversamente gli studenti annunciano per la stessa data lo spostamento dell’iniziativa fuori dall’Università dove pubblicamente saranno esposte le ragioni del no e dove i partecipanti al Comitato saranno presenti.

"I nostri regolamenti ci invitano a tenere un atteggiamento neutro. Quindi ho chiesto agli studenti di Sinistra Universitaria, che avevano fatto richiesta per organizzare un dibattito monotematico sul No con la presenza di un esponente politico, di organizzare lo stesso dibattito con gli stessi relatori, ma dando voce anche alle ragioni del Sì, in modo tale da mantenere questa neutralità che contribuisce a informare la popolazione, ma che consente di non strumentalizzare il luogo dell'università a fini politici". Il rettore dell'Università di Genova, Federico Delfino, a margine di una conferenza stampa, risponde così agli studenti di Sinistra Universitaria.

Sul tema i deputati Pd Valentina Ghio e Alberto Pandolfo hanno presentato un'interrogazione alla Ministra dell'Università Bernini. "l'Università di Genova ha svolto due eventi in tema di referendum, fatti con l'Ordine dei Giornalisti e ospitati all'interno della sua aula magna del Palazzo di Ateneo, quindi nel posto più simbolico della nostra università - ha concluso Delfino -. Devo dire sono stati eventi di grande impatto che hanno contribuito a informare la popolazione. Il primo è stato svolto in collaborazione con l'Anm, il secondo con l'Ordine degli Avvocati, in particolare la sezione degli avvocati penalisti. Quindi abbiamo contribuito al dibattito".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.