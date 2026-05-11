Via libera al primo treno a batterie in Italia: ANSFISA autorizza l’HTR 412 BEMU

ANSFISA ha rilasciato l’autorizzazione all’immissione sul mercato del nuovo convoglio ferroviario HTR 412 BEMU, progettato da Hitachi Rail per Trenitalia S.p.A..

Si tratta di un passaggio storico per il settore ferroviario italiano, poiché l’HTR 412 BEMU è il primo treno elettrico con alimentazione anche a batterie autorizzato nel Paese. Una novità che rappresenta un importante progresso verso una mobilità ferroviaria più sostenibile, moderna ed efficiente.

L’autorizzazione è arrivata al termine di un articolato percorso tecnico portato avanti dal team di ANSFISA, che ha lavorato per garantire il pieno rispetto degli standard di sicurezza e della normativa vigente, mantenendo al tempo stesso le tempistiche previste. Determinante anche la collaborazione tra i tecnici di Hitachi Rail, Trenitalia e dell’organismo di certificazione Italcertifer.

Il progetto dell’HTR 412 BEMU rientra tra quelli finanziati attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con scadenza fissata a giugno 2026. Il rilascio dell’autorizzazione entro i termini stabiliti permetterà a Trenitalia di accedere ai fondi previsti, consolidando il ruolo di ANSFISA nel sostegno all’innovazione del trasporto ferroviario italiano.

Sono sei gli esemplari previsti del nuovo convoglio, destinati in futuro al servizio Intercity di Trenitalia con l’obiettivo di migliorare comfort, qualità ed efficienza dell’offerta ferroviaria. Le tratte sulle quali i nuovi treni saranno impiegati non sono ancora state individuate.

Con questo risultato, ANSFISA conferma il proprio impegno nel promuovere tecnologie innovative e soluzioni sostenibili, mantenendo elevati standard di sicurezza e affidabilità a beneficio dell’intero sistema ferroviario nazionale e dei passeggeri.

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