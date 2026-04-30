Alpha Trains e Rolls-Royce, accordo quadro per la revisione dei PowerPack mtu e la sostenibilità ferroviaria

Alpha Trains, società europea specializzata nel leasing privato di locomotive e convogli ferroviari, e Rolls-Royce Power Systems hanno firmato un accordo quadro di lungo periodo dedicato alla revisione dei PowerPack mtu, sistemi di propulsione utilizzati sui treni diesel della flotta del gruppo.

L’intesa riguarda l’intero ciclo di vita operativo dei convogli e punta a rafforzare la disponibilità dei mezzi, la pianificazione della manutenzione e l’affidabilità complessiva del servizio ferroviario.

I PowerPack mtu rappresentano il cuore della trazione diesel, integrando motore, trasmissione e sistemi ausiliari in un’unica unità modulare. La loro efficienza è determinante per garantire continuità operativa e regolarità del servizio passeggeri.

Con questo accordo, le due aziende intendono concentrare la manutenzione in un quadro unico e strutturato, migliorando la gestione tecnica della flotta e riducendo i rischi legati a fermi macchina e obsolescenza dei componenti. L’obiettivo è anche quello di pianificare in anticipo la disponibilità dei pezzi di ricambio e garantire continuità operativa nel lungo periodo.

Rolls-Royce sarà responsabile dello sviluppo e dell’erogazione dei servizi di manutenzione, mettendo a disposizione competenze specialistiche e standard tecnici avanzati. L’accordo include inoltre servizi integrati come formazione, gestione dei ricambi, supporto tecnico e controllo dei costi lungo tutta la durata contrattuale.

Un elemento centrale dell’intesa riguarda anche la sostenibilità ambientale: i PowerPack potranno essere alimentati con HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), un combustibile alternativo prodotto da scarti e residui organici che consente una riduzione delle emissioni di CO₂ fino al 90% rispetto al diesel tradizionale.

Secondo Alpha Trains, la collaborazione permetterà di offrire ai clienti un servizio di leasing più completo e affidabile, integrando la manutenzione direttamente nei contratti operativi e migliorando la competitività della flotta.

“Questo accordo rappresenta un segnale forte sulla qualità e sulla disponibilità dei nostri treni diesel”, ha dichiarato Jörg Hagemeyer, direttore tecnico della divisione passeggeri di Alpha Trains, sottolineando come la partnership garantisca maggiore efficienza e continuità operativa.

Per Rolls-Royce Power Systems, l’intesa rafforza il ruolo dell’azienda come partner industriale di lungo periodo. “Grazie ai nostri investimenti nei servizi di manutenzione e agli standard europei ECM, garantiamo elevati livelli di qualità e disponibilità operativa”, ha affermato Andreas Görtz, responsabile della business unit Mobile & Sustainable.

L’accordo segna così un ulteriore passo verso un modello ferroviario più efficiente, integrato e orientato alla sostenibilità.

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