Terzo Valico, completate le gallerie di Novi Ligure: passo decisivo per i collegamenti tra Liguria e Piemonte

Prosegue l’avanzamento del Terzo Valico dei Giovi: completati gli scavi delle gallerie dell’interconnessione di Novi Ligure, nodo chiave per collegare la nuova linea ad alta capacità con la rete ferroviaria esistente.

Opera – Con l’abbattimento dell’ultimo diaframma, si chiude una fase cruciale dei lavori a Novi Ligure. Le gallerie rappresentano il punto di raccordo tra la futura linea Genova–Milano e la storica Genova–Torino, consentendo un’integrazione più efficiente tra le due direttrici ferroviarie.

Progetto – L’intervento rientra nel più ampio piano del Terzo Valico dei Giovi, infrastruttura strategica per il Nord-Ovest. I lavori sono stati realizzati dal General Contractor guidato da Webuild per conto di Rete Ferroviaria Italiana, con il supporto di FS Engineering e sotto il coordinamento del Commissario straordinario Calogero Mauceri.

Struttura – L’interconnessione si sviluppa interamente in sotterraneo a partire dalla galleria di Serravalle. Comprende due gallerie naturali a binario singolo per una lunghezza complessiva di circa 1.700 metri: 723 metri per il binario dispari e 987 metri per quello pari.

Funzione – Una volta completata, l’opera permetterà il transito dei treni passeggeri e merci tra Liguria e Piemonte senza interferenze con il traffico ferroviario esistente e con la viabilità urbana. Un elemento centrale per migliorare la capacità e la fluidità dei collegamenti.

Cantiere – I lavori si sono svolti in un’area di circa sette ettari, con scavi realizzati in condizioni complesse, a bassa profondità e in prossimità della linea Genova–Torino, rimasta sempre operativa. Un sistema di monitoraggio costante ha garantito sicurezza e controllo durante tutte le fasi.

Prospettive – Il completamento degli scavi segna un ulteriore passo verso la realizzazione del Terzo Valico, infrastruttura sostenuta anche dai fondi del PNRR. L’obiettivo è rafforzare il collegamento tra il porto di Genova e i principali poli logistici del Nord-Ovest.

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