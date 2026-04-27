80 anni di Spediporto, Bucci: "Porti della Liguria come acceleratori del sistema logistico europeo e globale"

Durante l’evento annuale dedicato alla portualità e alla logistica organizzato da Spediporto, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha delineato la visione strategica per il futuro del sistema logistico del Nord Italia, sottolineando il ruolo centrale dell’integrazione tra mare, terra e innovazione digitale.

Secondo Bucci: "La portualità rappresenta una componente essenziale della Blue Economy, ma il suo valore si esprime pienamente solo in relazione alla logistica: un sistema che non riguarda soltanto Genova, ma l’intero asse portuale ligure e il suo ruolo nel contesto europeo. Esistono perché c'è la logistica, altrimenti Genova e i porti della Liguria sarebbero soltanto porti di approdo. Invece sono, come definisce Spediporto, acceleratori del sistema e questa è una cosa molto importante. Un nuovo modo di vedere come tutta l'interfaccia tra mare e terra, se ben gestita, diventa un acceleratore dell'economia e della logistica.”

Il presidente ha poi evidenziato come il sistema logistico si stia sempre più configurando come una rete integrata su scala ampia, che coinvolge non solo Liguria, Piemonte e Lombardia, ma anche partner europei come Svizzera e Germania.

“Tutto quello che abbiamo fatto anche nelle ultime settimane, assieme alla comunità europea, a Bruxelles, insieme con la Regione Piemonte, non fa altro che dimostrare come il sistema debba essere integrato. Oggi parliamo di Nord Italia, ovviamente con Liguria, Piemonte e Lombardia, in futuro parleremo anche di Svizzera e Germania perché queste sono le nazioni che hanno il maggior beneficio dal nostro sistema logistico, che si integra e diventa globale, questo è il grande valore aggiunto che oggi discuteremo.”

Ampio spazio è stato dedicato anche al tema della semplificazione amministrativa e della digitalizzazione, considerata ormai imprescindibile per garantire competitività al settore.

“La burocrazia è necessaria ma deve essere ridotta al minimo indispensabile e soprattutto deve essere digitalizzata. Oggi non è più accettabile che un container viaggi con un pacco di fogli, oggi tutto il sistema deve viaggiare su una piattaforma digitale che sia in grado di gestire non soltanto la portabilità, ma soprattutto tutto il cosiddetto viaggio delle merci, ovvero dalla fabbrica al cliente finale.”

“Se vogliamo essere ancora più aggressivi, dalla nascita della materia prima, attraverso la fabbrica, attraverso il cliente finale: è quella che viene definita la supply chain, che oggi è l'elemento fondamentale di ogni azienda che vuole avere mercato. La logistica, dove intera tutta la nostra portualità e tutta la Blue Economy, sono componenti fondamentali della supply chain.”

Infine, il presidente ha ribadito il ruolo storico del territorio ligure nel settore, evidenziando la continuità tra passato e futuro.

“È il nostro campo, è il campo dove per secoli Genova e la Liguria hanno avuto un grandissimo successo, oggi lo hanno ancora e non c'è motivo per cui in futuro non si possa pensare ad avere ancora più successo.”

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