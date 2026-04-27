Lieto fine per la scuola dell'infanzia "La Mimosa": nessun taglio delle sezioni
di Claudio Baffico
La scuola per l'infanzia "La Mimosa" di via Mogadiscio non vedrà ridurre il numero delle proprie sezioni. La decisione è giunta dopo giornate febbrili, grazie alla mobilitazione dei genitori e all'intervento efficace del Comune di Genova, con l'assessore Rita Bruzzone, e del municipio Media Valbisagno, grazie al prezioso contributo dell'assessore ai Servizi educativi Roberto D'Avolio, intervistato da Telenord.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
80 anni di Spediporto, Bucci: "Porti della Liguria come acceleratori del sistema logistico europeo e globale"
27/04/2026
di Luca Pandimiglio
Rigenerazione a Genova, Salis: “30 aree tra Valpolcevera, Valbisagno e Ponente da riutilizzare per attrarre investimenti”
27/04/2026
di Luca Pandimiglio
Terzo Valico, completate le gallerie di Novi Ligure: passo decisivo per i collegamenti tra Liguria e Piemonte
27/04/2026
di Carlotta Nicoletti
Sant’Olcese: il segretario del Papa in parrocchia. Leone XIV a Genova?
27/04/2026
di Gilberto Volpara
Iran, guerra e repressione: la testimonianza degli iraniani in Italia
26/04/2026
di Carlotta Nicoletti