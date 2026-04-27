Lieto fine per la scuola dell'infanzia "La Mimosa": nessun taglio delle sezioni

La scuola per l'infanzia "La Mimosa" di via Mogadiscio non vedrà ridurre il numero delle proprie sezioni. La decisione è giunta dopo giornate febbrili, grazie alla mobilitazione dei genitori e all'intervento efficace del Comune di Genova, con l'assessore Rita Bruzzone, e del municipio Media Valbisagno, grazie al prezioso contributo dell'assessore ai Servizi educativi Roberto D'Avolio, intervistato da Telenord.

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