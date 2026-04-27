Sant’Olcese: il segretario del Papa in parrocchia. Leone XIV a Genova? 

Certo, esiste un rapporto di forte amicizia tra la comunità d’alta Valpolcevera, il parroco locale don Giorgio Rivarola e colui che e’ diventato il segretario particolare del Papa.

Tuttavia, dopo la visita a Manesseno di Sant’Olcese di Edgard Iván Rimaycuna, presbitero peruviano che li ha operato in passato, si rincorrono le voci di una possibile visita di Papa Prevost a Genova.

“Noi possiamo soltanto dire che abbiamo manifestato a monsignor Edgard quello che sarebbe un sogno, poterlo ospitare” spiegano in Valpolcevera.

La sindaco Sara Dante e il consigliere regionale Armando Sanna (nella foto) spiegano: “Abbiamo vissuto un ulteriore momento di aggregazione e preghiera assieme alla nostra gente ricordando proprio la visita del pontefice, qualche anno fa, quando era cardinale. Edgard, infine, ci ha regalato un calice papale che conserviamo come una reliquia”.

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