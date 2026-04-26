Ferrovia Genova–Casella: ripartito con successo il servizio misto treno-bus nei festivi

Dalla Festa della Liberazione è ripartito parzialmente il servizio della Ferrovia Genova-Casella: nei giorni di sabato e festivi sarà attiva una modalità mista treno/bus tra Genova e Casella.

Grazie al completamento di parte degli interventi infrastrutturali, i treni tornano a circolare nella tratta tra Casella e Vicomorasso. Resta invece ancora interrotto il collegamento ferroviario tra Vicomorasso e Genova, dove proseguono i lavori legati a criticità del territorio, in particolare ai fronti franosi: su questo tratto il servizio continua a essere garantito da bus sostitutivi.

Nei giorni feriali il collegamento resterà interamente su gomma, mentre nei weekend e festivi alcune corse saranno effettuate con interscambio treno/bus presso la stazione di Vicomorasso. Per facilitare il passaggio tra i due mezzi, sono stati aggiornati anche gli orari.

Sulla tratta Casella–Genova sono previste partenze in treno alle 9:02, 10:32, 14:40, 16:15 e 17:50, con successivo trasferimento in bus da Vicomorasso. In direzione opposta, da Genova si parte in bus con coincidenza ferroviaria a Vicomorasso. Alcune corse restano interamente su bus, tra cui quelle del mattino presto e della sera.

Le partenze dei bus da Genova avvengono da largo Giardino, mentre gli orari completi sono consultabili online e nelle stazioni.

In occasione della riattivazione parziale, aperture straordinarie anche per il Museo Diffuso 24 Km, curate dall’Associazione Amici Ferrovia Genova-Casella: il 25 aprile dalle 10:30 alle 16:30 e il 26 aprile dalle 11:30 alle 16:30.

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