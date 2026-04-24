Pendolari umbri, dal 7 maggio torna il treno veloce Roma–Ancona sulla direttissima: nuova fascia oraria per il rientro serale
di Redazione
1 min, 54 sec
Altre notizie
Genova, nasce la prima sala digitale FS per simulare e testare la rete ferroviaria nazionale
22/04/2026
di Carlotta Nicoletti
LFI, Mennini confermato presidente: continuità e nuovi obiettivi per la mobilità in Toscana
21/04/2026
di Redazione
Treni FER, puntualità in crescita nel primo trimestre 2026: oltre il 90% arriva in orario
20/04/2026
di Redazione
Castelfranco Emilia, attivati tre nuovi ascensori in stazione: più accessibilità ai binari
17/04/2026
di Redazione