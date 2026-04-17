Castelfranco Emilia, attivati tre nuovi ascensori in stazione: più accessibilità ai binari

A Castelfranco Emilia sono entrati in funzione tre nuovi ascensori all’interno della stazione ferroviaria, collocati a servizio del primo, secondo e terzo marciapiede. Gli impianti sostituiscono le precedenti piattaforme elevatrici e garantiscono ora una piena accessibilità a tutti e quattro i binari dello scalo.

L’intervento, realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), si inserisce in un più ampio programma di riqualificazione della stazione. L’obiettivo è migliorare l’accessibilità e la qualità del servizio per tutti i viaggiatori, con particolare attenzione alle persone a mobilità ridotta.

Lo scalo è già dotato di marciapiedi alti a standard europeo (55 cm), che facilitano la salita e la discesa dai treni. I nuovi ascensori sono inoltre videosorvegliati, con immagini trasmesse in tempo reale alla sala operativa di Bologna, attiva 24 ore su 24.

L’intervento rientra in un progetto più esteso di restyling della stazione, che ha già interessato il fabbricato viaggiatori, i servizi igienici e le aree esterne antistanti l’ingresso. Sono stati inoltre completati il rifacimento delle pensiline con nuove impermeabilizzazioni e l’adeguamento dei percorsi tattili per ipovedenti e non vedenti.

Il piano di riqualificazione proseguirà nei prossimi mesi: è infatti previsto entro l’estate l’avvio dei lavori per il rinnovamento del sottopassaggio, ultimo tassello del programma di ammodernamento dello scalo.

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