Nuova rotta ferroviaria tra Germania e Italia: parte Stoccarda–Milano

CargoBeamer ha attivato questa settimana un nuovo collegamento ferroviario tra Stoccarda e Milano. Le operazioni sul servizio sono iniziate lunedì, rafforzando ulteriormente l’offerta dell’operatore intermodale tra Germania e Italia attraverso le Alpi svizzere. L’iniziativa segue il recente avvio della tratta Liegi–Domodossola, lanciata lo scorso gennaio.

Il nuovo collegamento prevede inizialmente quattro corse settimanali andata e ritorno, con l’obiettivo di salire a cinque frequenze nel medio periodo. I treni operano tra il terminal DUSS di Kornwestheim, nei pressi di Stoccarda, e il Terminal Malpensa Intermodale, nell’area nord-ovest di Milano. La trazione ferroviaria è affidata a FFS Cargo International.

Il servizio si inserisce nel rafforzamento della rete transalpina di CargoBeamer lungo il corridoio tra Germania, Benelux e Italia, ed è pensato per il trasporto di semirimorchi non gruabili, oltre a unità standard, container, casse mobili e merci speciali come rimorchi frigoriferi, ADR e cisterne.

Ogni semirimorchio trasportato consente una riduzione stimata delle emissioni di CO₂ pari a circa l’88% rispetto al trasporto su strada con mezzi diesel, contribuendo così alla decarbonizzazione della logistica.

Il nuovo servizio rappresenta anche una continuità con il collegamento tra Stoccarda e Domodossola e si inserisce nel processo di sostituzione della precedente autostrada viaggiante tra Friburgo e Novara, garantendo capacità aggiuntiva per il traffico merci attraverso le Alpi.

“Dopo il successo del servizio Liegi–Domodossola, registriamo una forte domanda di capacità tra il sud-ovest della Germania e Milano”, ha spiegato il COO di CargoBeamer Boris Timm. “Il nuovo collegamento risponde a questa esigenza e ci permette di rafforzare la nostra rete nel nord Italia”.

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