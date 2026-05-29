Trenitalia rafforza la crescita in Cina con un nuovo accordo strategico per il mercato ferroviario

Trenitalia consolida la propria presenza in Cina grazie a un nuovo accordo di cooperazione commerciale siglato con la Camera di Commercio Italiana in Cina. L’intesa ha l’obiettivo di sostenere lo sviluppo dell’azienda nel mercato cinese e ampliare le opportunità in un’area considerata strategica per turismo e mobilità.

Il progetto prevede una serie di attività integrate che comprendono promozione, comunicazione, organizzazione di eventi e supporto operativo sul territorio. L’obiettivo principale è rafforzare il posizionamento dei servizi Trenitalia presso il pubblico cinese e valorizzare l’esperienza di viaggio in Italia attraverso il sistema ferroviario nazionale e l’offerta integrata del Gruppo FS.

I risultati confermano la crescita del mercato: nel 2025 le vendite di Trenitalia in Cina sono raddoppiate rispetto all’anno precedente, mentre nel primo trimestre del 2026 anche il numero dei passeggeri ha registrato un incremento del 100% rispetto allo stesso periodo del 2025. Un trend che evidenzia il crescente interesse del pubblico cinese verso il turismo ferroviario italiano.

Per Gianni Di Giovanni, Presidente della Camera di Commercio Italiana in Cina, l’accordo rappresenta un passo importante per sostenere l’internazionalizzazione delle imprese italiane. La collaborazione permetterà di facilitare il dialogo con operatori e stakeholder locali, contribuendo alla promozione dell’eccellenza italiana nei settori dei trasporti, della mobilità e del turismo.

Anche secondo Francesco Cacciapuoti, Direttore Sales di Trenitalia, si tratta di un’iniziativa strategica per rafforzare la presenza dell’azienda in un mercato ad alto potenziale. La partnership consentirà infatti di ampliare la rete di contatti locali, sviluppare nuove collaborazioni e promuovere in modo più efficace l’esperienza di viaggio in Italia.

Con questo accordo, Trenitalia punta a rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento nei principali hub economici cinesi, intercettando una domanda in forte crescita e confermando il mercato cinese come uno dei pilastri della sua strategia internazionale.