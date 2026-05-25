Ferrovia Udine-Cividale, elettrificazione: lavori ancora lunghi, stimati almeno due anni

Per la linea ferroviaria Ferrovia Udine-Cividale, la Regione Friuli Venezia Giulia stima un tempo minimo di due anni per il completamento dei lavori di elettrificazione. Il dato emerge da una nota ufficiale della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Servizio Trasporto Pubblico, Mobilità e Logistica, datata 20 maggio 2026.

L’informazione è stata fornita in risposta all’interrogazione a risposta immediata n. 546 presentata dalla consigliera regionale Manuela Celotti del Partito Democratico, che ha reso pubblica la documentazione regionale. Dalla risposta degli uffici emerge che l’intervento è ancora in corso e che i tempi di conclusione risultano più lunghi rispetto alle previsioni iniziali.

Nonostante una parte delle opere sia finanziata attraverso il PNRR e debba rispettare la scadenza formale del 30 giugno 2026, la Regione chiarisce che il progetto complessivo non è ancora concluso. Nella nota si legge infatti che “l’intervento di elettrificazione della linea finanziato dalla Regione […] è stato avviato e il relativo completamento è stimato in 24 mesi”.

Questo significa che il termine effettivo dei lavori si collocherebbe ben oltre la fine del 2026, con possibili conseguenze sulla durata dei disagi per i pendolari e per l’utenza locale. La linea, chiusa per interventi già da maggio 2024, non sarebbe quindi prossima alla riapertura definitiva.

La consigliera Celotti ha commentato la situazione sottolineando come le informazioni ufficiali smentiscano l’ipotesi di una conclusione imminente dei lavori. Secondo l’esponente del PD, la Regione dovrebbe ora chiarire in modo più preciso la gestione della fase transitoria e le prospettive per i cittadini che utilizzano la tratta.

La vicenda riporta l’attenzione sulle criticità legate ai cantieri infrastrutturali e sui tempi di realizzazione delle opere ferroviarie finanziate con fondi europei, in un contesto in cui la mobilità locale resta fortemente condizionata dagli interventi in corso.