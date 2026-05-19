Ferrovie dello Stato Italiane approva il Bilancio 2025: utile di quasi 100 milioni di euro
di Redazione
L’Assemblea degli Azionisti di Ferrovie dello Stato Italiane, riunitasi oggi sotto la presidenza di Tommaso Tanzilli, ha approvato il Bilancio 2025, già esaminato e deliberato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 2 aprile 2026.
L’esercizio si è concluso con un utile pari a 99,8 milioni di euro, che sarà destinato a nuovo secondo quanto proposto dal CdA.
Dalla Relazione Finanziaria Annuale Consolidata 2025 del Gruppo FS emergono risultati economici significativi:
- ricavi complessivi pari a 17,254 miliardi di euro;
- EBITDA di 2,372 miliardi di euro;
- utile netto consolidato di 30 milioni di euro.
Nel corso dell’Assemblea è stato inoltre nominato il nuovo Collegio Sindacale, che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2028. A presiederlo sarà Anna Maria Trippa, affiancata da Andrea Collalti e Andrea Galli in qualità di sindaci effettivi.
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