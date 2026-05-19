Ferrovie dello Stato Italiane approva il Bilancio 2025: utile di quasi 100 milioni di euro

L’Assemblea degli Azionisti di Ferrovie dello Stato Italiane, riunitasi oggi sotto la presidenza di Tommaso Tanzilli, ha approvato il Bilancio 2025, già esaminato e deliberato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 2 aprile 2026.

L’esercizio si è concluso con un utile pari a 99,8 milioni di euro, che sarà destinato a nuovo secondo quanto proposto dal CdA.

Dalla Relazione Finanziaria Annuale Consolidata 2025 del Gruppo FS emergono risultati economici significativi:

ricavi complessivi pari a 17,254 miliardi di euro;

EBITDA di 2,372 miliardi di euro;

utile netto consolidato di 30 milioni di euro.

Nel corso dell’Assemblea è stato inoltre nominato il nuovo Collegio Sindacale, che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2028. A presiederlo sarà Anna Maria Trippa, affiancata da Andrea Collalti e Andrea Galli in qualità di sindaci effettivi.

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