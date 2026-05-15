Bonus pendolari 2024 in Alto Adige: rimborsi automatici per oltre 6.000 viaggiatori

Circa 6.113 pendolari dell’Alto Adige riceveranno il Bonus pendolari relativo al 2024. L’importo complessivo stanziato ammonta a 490.525,79 euro, destinato a compensare i disagi causati dai frequenti problemi registrati sulla rete ferroviaria regionale.

Il contributo è rivolto agli utenti dei treni regionali gestiti da Trenitalia e SAD che, durante il 2024, hanno utilizzato con regolarità il trasporto pubblico locale.

Il meccanismo del bonus deriva dagli accordi di servizio tra la Provincia autonoma di Bolzano e le due compagnie ferroviarie. Quando si verificano ritardi ricorrenti o cancellazioni prolungate dei convogli, vengono applicate delle penali previste dai contratti. Queste somme vengono poi riassegnate dalla Provincia ai viaggiatori interessati sotto forma di rimborso.

Possono accedere al bonus i pendolari che nel 2024 hanno effettuato almeno 30 validazioni mensili sui treni regionali Trenitalia e SAD, utilizzando un AltoAdige Pass oppure un Euregio Family Pass.

L’erogazione avverrà in modo automatico il 14 maggio 2026: per le carte prepagate l’importo sarà caricato come credito aggiuntivo, mentre per le tessere con sistema di fatturazione la somma verrà scalata dalla prossima bolletta di altoadigemobilità.

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