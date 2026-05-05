Brindisi, al via il collegamento ferroviario con l’Aeroporto del Salento: opera da 161 milioni

Sono ufficialmente partiti i lavori per il nuovo collegamento ferroviario tra la stazione di Brindisi Centrale e l’Aeroporto del Salento, un’infrastruttura destinata a migliorare in modo significativo la mobilità nel territorio pugliese. All’avvio del cantiere, promosso da Rete Ferroviaria Italiana, ha preso parte il presidente della Regione Puglia insieme ai rappresentanti tecnici e istituzionali coinvolti nel progetto.

L’intervento punta a rafforzare i collegamenti tra lo scalo brindisino e le principali città della regione, rendendo più semplice e veloce raggiungere l’aeroporto da centri come Lecce, Bari e Taranto. Un passo importante non solo per il turismo, ma anche per lo sviluppo economico e le relazioni internazionali del territorio.

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova linea ferroviaria di circa sei chilometri che collegherà direttamente la stazione centrale con l’aeroporto. A questa si aggiungeranno due raccordi a binario unico, lunghi complessivamente circa due chilometri, che si innesteranno sulle tratte esistenti Bari–Lecce e Brindisi–Taranto. In programma anche la costruzione della nuova fermata “Brindisi Aeroporto”, dotata di due binari e marciapiedi per i passeggeri.

L’investimento complessivo ammonta a 161 milioni di euro, di cui una parte significativa finanziata attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La conclusione dei lavori è prevista per il 2028.

Una volta completata, l’opera consentirà di creare una rete di trasporti più integrata ed efficiente, rafforzando il ruolo strategico dell’aeroporto brindisino come hub per la mobilità regionale e internazionale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.