Interrail diventa digitale: il Pass ora acquistabile su Trenitalia grazie alla nuova integrazione OSDM

L’acquisto del Pass Interrail compie un importante passo avanti verso la digitalizzazione. Interrail e Trenitalia (Gruppo FS) hanno annunciato un’evoluzione strategica della loro collaborazione, che rende il Pass disponibile in formato completamente digitale e acquistabile anche tramite il sito trenitalia.com, oltre che nelle biglietterie e nelle agenzie del network.

La novità è resa possibile dall’adozione dello standard OSDM (Open Sales and Distribution Model), che consente una comunicazione più efficiente tra le piattaforme di vendita dei diversi operatori ferroviari europei. Questo sistema migliora la distribuzione dei prodotti ferroviari e rende l’esperienza di acquisto più rapida e integrata.

Il Pass Interrail permette di viaggiare liberamente in 33 Paesi e raggiungere oltre 30.000 destinazioni in Europa. Grazie alla nuova integrazione, i viaggiatori possono ora acquistarlo in modo più immediato e gestirlo digitalmente, pianificando gli itinerari attraverso l’app “Rail Planner”.

L’accordo rafforza ulteriormente la collaborazione tra Interrail e Trenitalia, che già include i servizi Frecce, Intercity e Regionali nel network Interrail, con eventuali prenotazioni per l’alta velocità gestite tramite app. Inoltre, l’azienda italiana supporta il sistema anche con offerte dedicate ai viaggiatori stranieri attraverso il “One Country Pass” per l’Italia.

Secondo le dichiarazioni dei rappresentanti delle due realtà, questa evoluzione rappresenta un passo decisivo verso un ecosistema ferroviario europeo più connesso, accessibile e sostenibile. La digitalizzazione del Pass non cambia la sua natura, ma ne amplia la fruibilità e semplifica l’accesso per i viaggiatori.

Il progetto si inserisce in una strategia più ampia di trasformazione digitale del settore ferroviario europeo, con l’obiettivo di rendere il treno sempre più centrale nella mobilità sostenibile e nelle esperienze di viaggio transfrontaliere.

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