Nasce “Rail4Truck”: nuovo collegamento ferroviario per ridurre costi e emissioni lungo l’asse Nord-Sud

Parte il nuovo servizio ferroviario merci “Rail4Truck”, sviluppato dalla collaborazione tra FS Logistix e ANITA, con l’obiettivo di offrire al mercato una risposta concreta all’aumento dei costi del carburante.

Il progetto prevede un collegamento diretto tra Interporto di Bologna e Maddaloni Marcianise, gestito da Mercitalia Intermodal. Il servizio può essere esteso fino a Catania Bicocca con un’unica prenotazione, facilitando così l’accesso a una soluzione intermodale efficiente lungo la dorsale Nord-Sud del Paese.

Il collegamento prevede quattro corse settimanali: partenze da Bologna verso Marcianise il mercoledì e il venerdì, mentre i viaggi in direzione opposta sono programmati il martedì e il giovedì. Si tratta di una soluzione sostenibile che consente, per ogni camion trasportato, un risparmio di circa 200 litri di carburante e una riduzione significativa delle emissioni, pari a circa 55 tonnellate di CO₂ per viaggio.

Secondo Sabrina De Filippis, amministratore delegato di FS Logistix, l’iniziativa nasce per supportare le imprese in una fase complessa, offrendo un servizio affidabile, efficiente e attento all’ambiente. Il progetto punta a rafforzare l’intermodalità grazie alla sinergia con ANITA, garantendo una soluzione flessibile e vicina alle esigenze degli operatori, con un impatto ambientale positivo stimato in circa 900 tonnellate di CO₂ risparmiate ogni mese.

Anche Riccardo Morelli ha evidenziato l’importanza della collaborazione, sottolineando come lo sviluppo di nuove tratte, il potenziamento dei terminal e l’espansione del network intermodale siano elementi centrali per consolidare il trasporto combinato strada-ferro in Italia, soprattutto in un contesto economico complesso.

Il nuovo servizio rappresenta una valida alternativa per le aziende di trasporto merci, in un momento segnato dall’aumento dei prezzi del carburante, influenzato anche dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e dalle criticità nello Stretto di Hormuz. Tra i principali vantaggi del trasporto ferroviario figurano maggiore regolarità, tempi certi, sicurezza e una minore esposizione alla congestione stradale.

L’iniziativa si inserisce in un contesto particolarmente delicato per il settore dell’autotrasporto: a marzo 2026, il prezzo medio del gasolio in Italia ha registrato un incremento del 16,85% rispetto al mese precedente. Con “Rail4Truck”, FS Logistix rafforza il proprio impegno nello sviluppo di soluzioni logistiche integrate, orientate a migliorare efficienza, sostenibilità e resilienza del trasporto merci.

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