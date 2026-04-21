LFI, Mennini confermato presidente: continuità e nuovi obiettivi per la mobilità in Toscana

Si apre nel segno della continuità il nuovo triennio di LFI – La Ferroviaria Italiana: l’assemblea dei soci, riunita ad Arezzo presso l’Hotel Minerva, ha riconfermato all’unanimità Bernardo Mennini alla presidenza per il periodo 2026-2028. Una scelta che premia l’esperienza maturata negli anni e rafforza il percorso di crescita intrapreso dalla società insieme al management e alle controllate.

Nel corso della stessa assemblea è stato rinnovato anche il Consiglio di amministrazione. Roberto Machetti è stato nominato vicepresidente, mentre Filippo Cerofolini, Alessandro Cerboni e Giorgio Meoni rappresentano la componente pubblica. Completano il CdA i membri espressione della parte privata: Piero Sassoli, amministratore delegato della società, e Gianni Bechelli.

Nel suo intervento, Mennini ha ribadito il ruolo strategico di LFI nel sistema della mobilità delle province di Arezzo e Siena. Tra le priorità indicate per il prossimo futuro spicca il potenziamento del collegamento ferroviario tra le due città, con l’obiettivo di rendere il treno sempre più competitivo rispetto ad altri mezzi di trasporto, sfruttando una linea già in grado di coprire la tratta in poco più di un’ora.

Ampio spazio è stato dedicato anche ai risultati nel trasporto merci, in particolare grazie all’attività di TFT, che ha contribuito ad aumentare i volumi e a rafforzare servizi strategici come quello legato al cantiere dell’alta velocità di Firenze. Il trasporto dei conci ferroviari da Lucignano direttamente al sito di costruzione ha permesso di evitare oltre 12mila viaggi su gomma in tre anni, con evidenti benefici ambientali e per la viabilità.

Il presidente ha inoltre sottolineato l’importanza del dialogo con enti locali e istituzioni, ribadendo la volontà di garantire un servizio ferroviario quotidiano, inclusa la domenica, e di proseguire la collaborazione con la Regione Toscana.

Tra i progetti in corso, è stato evidenziato lo sviluppo del sistema ERTMS, destinato a entrare in funzione nei prossimi anni sulla rete gestita da LFI. L’introduzione di questa tecnologia, già adottata a livello nazionale, consentirà di migliorare ulteriormente efficienza e velocità dei servizi ferroviari.

Non sono mancati riferimenti anche alle iniziative più recenti, come il collegamento dedicato alla Città del Natale di Arezzo, che ha riscosso grande apprezzamento tra gli utenti.

In chiusura, Mennini ha rivolto un ringraziamento al management e ai dipendenti di LFI e delle controllate, tra cui Tiemme, sottolineando come i risultati raggiunti siano frutto dell’impegno quotidiano di tutte le persone coinvolte.

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