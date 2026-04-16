Stazioni ferroviarie più sicure nel Pavese: arriva il piano da 46mila euro

Sottoscritto a Pavia l’accordo per la promozione della sicurezza integrata nelle aree limitrofe alle stazioni ferroviarie del capoluogo e dei comuni di Mortara, Tromello, Vigevano e Voghera. L’intesa coinvolge Regione Lombardia, Prefettura, RFI, Trenord e cinque amministrazioni comunali della provincia.

Il protocollo, promosso dall’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa, punta a rafforzare i controlli e i servizi straordinari della Polizia locale nelle zone ferroviarie, attraverso risorse dedicate messe a disposizione da Regione Lombardia.

La Russa: “Più controlli e prevenzione del degrado”

“Con questo protocollo rafforziamo in modo concreto la sicurezza urbana nei pressi delle stazioni ferroviarie – ha spiegato La Russa –. Si tratta di luoghi fondamentali per la mobilità dei cittadini che richiedono un’attenzione costante”.

L’obiettivo, ha aggiunto l’assessore, è duplice: “Prevenire fenomeni di degrado e illegalità e aumentare la sicurezza dei cittadini”, all’interno di un modello di sicurezza integrata che coinvolge enti locali, forze dell’ordine e gestori del trasporto ferroviario.

Servizi straordinari nel 2026

Le attività previste dal protocollo saranno operative nel 2026 e riguarderanno il potenziamento dei controlli sul territorio, il contrasto ad atti vandalici e a comportamenti ritenuti fonte di insicurezza per i cittadini.

Le risorse saranno destinate alle Polizie locali dei comuni coinvolti per il presidio delle aree esterne e limitrofe alle stazioni ferroviarie.

Il contributo della Regione

Regione Lombardia ha stanziato un contributo complessivo pari a 46.730 euro, ripartito tra i comuni di Pavia, Vigevano, Voghera, Mortara e Tromello in base alle rispettive necessità.

Secondo La Russa, l’accordo rappresenta inoltre un tassello di un più ampio percorso già avviato con altre prefetture lombarde, con l’obiettivo di estendere il modello di sicurezza integrata su scala regionale.

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