Gruppo FS: propone un'offerta diversificata al fine di soddisfare spostamenti sostenibili durante le festività della primavera

Circa 28 milioni persone hanno scelto di viaggiare in treno, mezzo green per eccellenza, durante i ponti primaverili legati alle festività di Pasqua, del 25 aprile e del 1° maggio. Il Gruppo FS, attraverso le società controllate Trenitalia, FS Treni Turistici Italiani e Busitalia, offre un’offerta variegata e all’insegna della sostenibilità.

Al fine di soddisfare le esigenze di mobilità durante le feste, viaggeranno sette Frecciarossa di Trenitalia in più tra Milano, Roma e Napoli, e treni in doppia composizione per garantire un maggior numero di posti disponibili. Inoltre, fra Milano e la Calabria e fra Milano e la Puglia sono attivi in determinate giornate Frecciarossa notturni.

Con i treni Regionali si possono raggiungere 1.700 località italiane, fra città d’arte, borghi e luoghi di montagna e di mare. Sono inoltre disponibili due corse del Sicilia Express di FS Treni Turistici Italiani per garantire ai residenti in Sicilia di rientrare nei luoghi d’origine per le festività pasquali. Dalla giornata di oggi fino al 2 giugno sono disponibili 24mila posti in più sui treni InterCity e InterCity Notte. Bene anche gli EuroCity da e per la Svizzera, con un aumento dei collegamenti tra Milano e Zurigo e Basilea. Anche Busitalia potenzia la sua offerta offrendo corse verso aeroporti, mete culturali e località naturalistiche.

A guidare le prenotazioni per i ponti della primavera sono le città del Sud, nello specifico: Bari, Foggia, Lecce e Brindisi in Puglia; Lamezia Terme e Villa San Giovanni in Calabria e Salerno in Campania. Per le medie e lunghe percorrenze prevalgono le mete di mare dell’Adriatico, come Termoli e San Benedetto del Tronto, invece sul versante tirrenico La Spezia è la città più ambita. Ampio anche l’interesse per i collegamenti internazionali verso Zurigo e la tratta Milano-Parigi in Frecciarossa.

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