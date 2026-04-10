Italia–Svizzera, asse strategico sui trasporti: il Terzo Valico accelera

Rafforzare i collegamenti tra Italia ed Europa passa dal Terzo Valico dei Giovi: è questo il punto chiave emerso dall’incontro al Mit tra il vice ministro Edoardo Rixi e l’ambasciatore svizzero Roberto Balzaretti.

Incontro – Il confronto tra le istituzioni italiane e svizzere conferma una collaborazione stabile nel settore dei trasporti e della logistica. Un dialogo costruito nel tempo, che ha consolidato relazioni operative tra i due Paesi e una visione condivisa sulle infrastrutture strategiche.

Cooperazione – Il rapporto diretto tra il vice ministro Rixi e la rappresentanza diplomatica svizzera ha contribuito a rafforzare un asse fondamentale per i corridoi europei. L’obiettivo comune è migliorare l’efficienza dei collegamenti tra il sistema produttivo italiano e i mercati del Nord Europa.

Terzo Valico – Al centro del confronto l’avanzamento del Terzo Valico dei Giovi, infrastruttura ritenuta decisiva per collegare i porti liguri con il cuore del continente. L’opera punta a ridurre tempi di percorrenza e costi logistici, aumentando la competitività del sistema italiano.

Sopralluogo – Grande attenzione è stata dedicata allo stato dei lavori. In programma anche una visita dell’ambasciatore Balzaretti in Liguria, con tappa a Genova e sopralluogo nei cantieri del Terzo Valico, per verificare da vicino l’evoluzione dell’infrastruttura.

Sviluppo – Investire in infrastrutture significa rafforzare la crescita economica e creare nuove opportunità occupazionali. Il potenziamento dei collegamenti ferroviari e logistici rappresenta una leva strategica per il futuro del Paese.

Prospettive – La cooperazione tra Italia e Svizzera si conferma quindi un elemento chiave per lo sviluppo dei corridoi europei. Un percorso che punta su continuità istituzionale e progetti concreti.

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