Nodo di Genova, sei mesi di modifiche e chiusure alla linea ferroviaria sotterranea

Cambiano in modo significativo i collegamenti ferroviari nel nodo di Genova: la linea sotterranea sarà infatti interessata da una lunga fase di lavori che comporterà chiusure e modifiche alla circolazione per circa sei mesi.

Cantieri e interventi infrastrutturali

Rfi ha comunicato che, per consentire l’avanzamento dei lavori, nel fine settimana verranno chiusi i binari dal 9 al 13. Successivamente, da lunedì 30 marzo fino alla fine di settembre, sarà interdetto il binario della galleria San Tomaso. L’intervento riguarda il completamento dei due nuovi binari tra Genova Brignole e Genova Piazza Principe, oltre alla realizzazione del nuovo collegamento tra la stazione sotterranea di Principe e quella marittima, dotato di ascensori e scale mobili. Durante questo periodo, i binari di superficie di Genova Brignole resteranno regolarmente operativi.

Variazioni alla circolazione ferroviaria

I lavori comporteranno una revisione degli orari e dei servizi. I treni regionali sulla tratta Torino–Genova avranno come capolinea Genova Brignole, senza raggiungere Piazza Principe. Inoltre, sono previste limitazioni, deviazioni e alcune soppressioni, in particolare per la linea metropolitana Genova Nervi–Genova Voltri.

I convogli che normalmente transitano sulla linea sotterranea saranno deviati sui binari di superficie e non effettueranno fermata a Genova Via di Francia.

Linee coinvolte

Le modifiche interesseranno diverse direttrici, tra cui:

Genova – Milano

Genova – Torino

Genova – Busalla / Arquata Scrivia / Novi Ligure

Genova – Acqui Terme

Sarzana / La Spezia – Genova – Savona / Ventimiglia

Dettaglio delle principali modifiche

Sulle tratte regionali sono previste diverse variazioni:

I treni tra Genova Piazza Principe e Torino partiranno o termineranno a Genova Brignole, con possibili cambi di orario.

I collegamenti verso Busalla, Arquata Scrivia, Novi Ligure e Acqui Terme subiranno limitazioni, con origine o termine corsa spostati tra Genova Sampierdarena e Genova Piazza Principe.

Sulla linea Recco – Genova Nervi – Genova Brignole – Genova Voltri alcune corse saranno cancellate del tutto o parzialmente; quelle attive non fermeranno a Genova Via di Francia.

Tra i singoli treni coinvolti:

Il La Spezia Centrale – Genova Voltri terminerà a Genova Sestri Ponente Aeroporto.

Il Sestri Levante – Genova Voltri concluderà il servizio a Genova Piazza Principe.

Il Milano Greco Pirelli – Genova Piazza Principe proseguirà fino a Genova Brignole.

Informazioni per i viaggiatori

I passeggeri sono invitati a verificare in anticipo orari e variazioni attraverso i canali ufficiali, come il sito e l’app di Trenitalia, il portale di Rete Ferroviaria Italiana, il call center gratuito o rivolgendosi direttamente al personale in stazione.

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